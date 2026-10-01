Fiamme e paura a Solofra: incendio sulla Castelluccia avanza il fronte del fuoco Il fuoco minaccia le case nella zona Castelluccia

Un incendio è divampato nella zona della Castelluccia a Solofra questo pomeriggio e sta bruciando il versante che sovrasta l'area montuosa a ridosso della città della concia.

Il sindaco

"Da questo pomeriggio mezzi e aerei dei vigili del fuoco stanno lavorando per fermare questo incendio che si è sviluppato sul Monte Pergola nella zona della Castelluccia - spiega Moretti-. Stiamo monitorando attentamente quanto sta accadendo e i vigili del fuoco stanno intervenendo su ogni fronte".

I vigili del fuoco in azione con mezzi e aerei

In azione i vigili del fuoco che stanno lavorando senza sosta per fermare il fronte del fuoco. Le fiamme stanno rapidamente divorando la vegetazione e minaccia estese aree di castagneti e macchia mediterranea.

Fiamme vicino alle case, cresce la preoccupazione dei residenti

Secondo le prime informazioni, le fiamme si sarebbero propagate fino rischiando di avvicinarsi ad alcune abitazioni della zona. I residenti sono preoccupati.

Origine e portata dell'incendio restano da chiarire

Non sono al momento segnalati feriti né danni alle abitazioni. Restano da chiarire l'origine del rogo e l'estensione dell'area interessata.

Stagione critica per gli incendi boschivi in Irpinia

In Irpinia gli incendi boschivi sono stati numerosi nel corso della stagione. Il periodo di massima pericolosità è stato prorogato fino al 15 ottobre.