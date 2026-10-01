Grottaminarda: ecco il resoconto del consiglio comunale Approvati numerosi argomenti tra cui il bilancio consolidato dell'esercizio 2025

Si è tenuta ieri nell'Aula "Sandro Pertini" di Palazzo Portoghesi, una seduta del consiglio comunale. Approvati numerosi argomenti tra cui il bilancio consolidato dell'esercizio 2025.

Dopo l'approvazione dei verbali adottati nella seduta del 15 luglio, si è passati alla ratifica di una variazione di bilancio approvata con deliberazione di giunta comunale n. 128 del 4 agosto per l'inserimento di un ulteriore finanziamento per la videosorveglianza, intercomunale in questo caso, di 102mila euro e per l'adeguamento del capitolo relativo ai centri estivi per un importo aggiuntivo di 1800 euro, infine, per l'importante progetto di Protezione Civile che vede Grottaminarda capofila di altri 9 comuni (importo 213mila euro) finalizzato all'aggiornamento del Piano per la prevenzione del rischio sismico.

Il consiglio è poi passato ad approvare il bilancio consolidato dell'esercizio 2025: anche questo atto, come tutti quelli che rientrano nella programmazione e nella rendicontazione del Comune di Grottaminarda, è stato approvato nei termini previsti dalla norma dopo la ricognizione dei bilanci tra l'ente e i propri enti strumentali, società controllate e partecipate (Ente Idrico Campano, Azienda Consortile gestione politiche sociali ambito A1, consorzio Asmez, ambito territoriale ottimale di Avellino, fondazione Its Bruno, consorzio Asi, escluso alto calore servizi in quanto in concordato preventivo).

Un servizio molto atteso dalla comunità che l'Amministrazione attraverso un necessario regolamento ha voluto disciplinare ed aggiornare portandolo nella seduta di ieri è quello degli autoservizi pubblici non di linea quali il servizio taxi e il noleggio con conducente (Ncc); lo sviluppo economico di una cittadina come Grottaminarda, ne richiede sicuramente l'adeguamento e l'avvio dell'istruttoria di determinazione esatta del fabbisogno locale per il successivo bando e quindi per la concessione delle licenze.

Approvata poi una variazione al documento unico di programmazione (Dup) periodo 2026/2028, argomento inserito in un ordine del giorno integrativo: si è reso necessario, infatti, aggiungere nella sezione "Investimenti e realizzazione delle opere pubbliche", l'intervento di rifacimento del manto stradale di Parco Sciarappa (335mila euro), grazie, infatti, ad un anticipazione delle tempistiche la gara d'appalto sarà avviata quest'anno e quindi si è reso necessario l'inserimento nel DUP 2026/2028, annualità 2026.

Ritirato, invece, il punto sulla variazione al bilancio di previsione finanziario 2026/2028 relativo sempre al finanziamento per i lavori a Parco Sciarappa ritenuto non più necessario dal Responsabile dei Servizi Finanziari.

In conclusione del consesso la risposta da parte del sindaco Marcantonio Spera all'interpellanza presentata dal consigliere Michelangelo Bruno nella seduta del 15 luglio relativa alla complessa gestione di un contenzioso definito dalla cassazione.