Ariano, raccolta fondi per Enrico: l'associazione Michele De Gruttola ringrazia Profonda gratitudine a tutti coloro che hanno partecipato con generosità alla raccolta fondi

L’associazione "Michele De Gruttola" esprime la propria profonda gratitudine a tutti coloro che hanno partecipato con generosità alla raccolta fondi destinata ad Enrico.

Nel giorno della ricorrenza di San Michele, è stato disposto il trasferimento dell'intera somma raccolta, pari a € 8.875,00, direttamente sul conto di Enrico.

"Un sincero grazie a tutti voi per il prezioso supporto e la grande solidarietà dimostrata".

Sabato 21 novembre alle 20 all'Incontro ricevimento è in programma anche quest'anno il "Memorial Michele De Gruttola: un appuntamento speciale interamente dedicato alla solidarietà e alla condivisione.

Chi non ricorda quel tristissimo17 ottobre 2001, quando la famiglia De Gruttola subì purtroppo una grave sciagura, la perdita di Michele, 29 anni morto in un tragico incidente stradale.

Dolore, disperazione, sconforto per familiari ed amici, ma alla fine grazie alla fede e alla voglia di rialzarsi a prendere il sopravvento è stata la solidarietà e la voglia di fare subito qualcosa per gli altri nel nome di Michele, mantenendo sempre vivo il suo ricordo indelebile.

Una lunga onda di solidarietà che non si è mai fermata attraverso la realizzazione di tante opere e progetti. E nel momento del bisogno, così come accaduto per Enrico, l'associazione non si è mai tirata indietro.