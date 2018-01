"Premio Pratola Serra nel mondo": domenica la cerimonia Un riconoscimento annuale da parte della comunità irpina a chi si è distinto in vari campi

Si terrà domenica 7 gennaio 2018 alle ore 18:30, presso l'Aula Consiliare "Antonio Aufiero", la cerimonia di assegnazione del “Premio Pratola Serra nel mondo”. Giunto alla sua XI edizione, il premio è stato assegnato quest’anno ad Antonio Magliaro, medico dermatologo.

La cerimonia di premiazione rientra nell'ambito del cartellone natalizio "Da Natale alla Befana", organizzato dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con le associazioni del territorio, e sarà trasmessa in diretta streaming web sul sito comunale. Il "Premio Pratola Serra nel mondo", viene assegnato annualmente ad un cittadino di Pratola Serra che si è particolarmente distinto nel campo della cultura, della narrativa, della poesia, della ricerca, dello sport e della medicina e la cui attività si è segnalata all'estero e sul territorio nazionale per impegno e continuità ad alto livello qualitativo.

L'istituzione di tale premio intende favorire l'educazione e la formazione socio-culturale della comunità comunale, nella convinzione che le componenti politiche possano costituire fonte di comprensione e indispensabile riferimento per la promozione della cultura pratolana nel mondo, a corredo delle vivacità culturali e delle fertilità artistiche.

Per questa edizione il premio è stato affidato a Magliaro, il cui impegno costante, tenace e professionale viene testimoniato dai suoi molteplici pazienti, provenienti dalla Campania e da diverse regioni del sud.

Ricco il suo curriculum, tra studi, specializzazioni, attività assistenziali, aggiornamenti scientifici all’estero e progetti di ricerca. E’, infine, autore di oltre cento pubblicazioni, in Italia e all’estero.

Redazione Av