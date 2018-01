Epifania in Irpinia: "Raccontando il Presepe vivente" A Serino in occasione del quarto centenario della fondazione del Convento.

Oggi dalle 18.00 alle 21.00, si terrà presso il Convento Francescano di Serino, l’VIII edizione di “Raccontando il Presepe vivente”.

La rappresentazione è promossa da “La famiglia francescana di Serino” e rientra nell’ambito delle attività organizzate in occasione del quattro centenario della fondazione del Convento.

La particolarità di quest'anno è rappresentata dal fatto che buona parte del Presepe è all'interno del Convento. Ambientazione quindi particolarmente stimolante che inoltre metterà gli astanti al riparo dalle intemperie.

Anche in quest’occasione si potranno ammirare gli animali che renderanno particolarmente suggestivo lo scenario, contemplare gli antichi mestieri e anche sostare nell’osteria per degustare qualche pietanza tipica e bere qualcosa di caldo.

Una manifestazione da vivere fino in fondo anche per l’entusiasmo dell’intera comunità francescana che ha contribuito alla sua realizzazione a partire dai tanti giovanissimi della GiFra che animano il Convento di san Francesco, 365 giorni l’anno, con tante iniziative come questa.

Un impegno portato avanti, con gioia e passione, grazie alla guida dei frati francescani che in questi anni hanno addotto una ventata di freschezza non solo all’interno delle mura dell’edificio religioso ma in tutto il serinese.

Redazione Av