Giallo a Serino: trovate ossa in un viale. Si indaga Si pensava fosse un cranio umano, ma pare si tratti di un animale di piccola taglia

E' stato un lungo pomeriggio di rilievi in via Guglielmo Marconi a Serino. Nella zona di contrada Dogana Vecchia sono arrivati i carabinieri allertati da una telefonata che avvisava i militari, della presenza di ossa in un viale.

Una volta arrivati i carabinieri hanno provveduto ad esaminare quanto trovato. Si tratterebbe, da una primissima analisi esterna e secondo alcune indiscrezioni trapelate, di una testa di animale, di piccola taglia. Ma, come da procedura, sono state avviate le indagini e disposto il sequestro delle ossa per provvedere agli esami specifici del caso. Molti i curiosi che hanno assistito alle operazioni dei militari. Tanto sconcerto e domande. Nelle prime ore del pomeriggio si era parlato di ossa umane, di un cranio. Una ipotesi che sarebbe stata già smentita dalla prima ispezione esterna del medico sopraggiunto sul posto, per affiancare le forze dell'ordine.