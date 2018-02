Mirabella. Esce di casa, vaga, si perde: ritrovato dopo ore Il lieto fine

Per una giornata intera i familiari l’hanno cercato. Il 93enne di Grottaminarda era uscito di casa ed aveva vagato a lungo per i campi. Le ricerche hanno dato l’esito sperato, come comunicato dai caschi rossi. L’anziano è stato trovato in buone condizioni in contrada Pozzillo a Mirabella Eclano, in un capanno. Aveva percorso diversi chilometri a piedi, evidentemente senza riuscire a trovare la strada di casa. Lo hanno cercato perlustrando le contrade palmo a palmo. L’uomo si era rifugiato in un capanno ed era in evidente stato confusionale quando sono arrivati i vigili del fuoco, su richiesta dei carabinieri di Mirabella Eclano. L’uomo è stato consegnato ai sanitari del 118, i quali ne hanno disposto il ricovero presso l’ospedale di Ariano Irpino. Un lieto fine per l'anziano, ritrovato dopo ore di angoscia e ricerche.