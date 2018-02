Crolli in galleria:Raccordo chiuso e provinciale Turci in tilt Un grosso autoarticolato è rimasto in panne bloccando la Turci Casello tra Solofra e Serino

di Siep

Ancora disagi sul raccordo Avellino Salerno, chiusa anche l'altra galleria al traffico per la caduta di calcinacci. Sono in corso in queste ore le verifiche da parte dei tecnici dell’Anas per rispondere al disagio.

Presenti sul posto anche gli agenti della Polstrada per gestire al meglio il traffico. Intanto, dal primo pomeriggio di oggi si registrano code lunghissime. Che non mancano anche lungo la provinciale Turci Casello. La percorrenza obbligata per tutti i mezzi in transito, anche e soprattutto lunghi e grandi autoarticolati, ha creato un vero e proprio blocco. Nello specifico, l'asfalto viscido e la perdita di gasolio di un mezzo hanno creato un vero e proprio blocco del transito. Una situazione assurda: se le gallerie bloccano il traffic,o la provinciale, nei fatti, è off limits. I caschi rossi sono intervenuti per trainare il mezzo in panne. La stessa cosa era accaduta a San Valentino. Con la chiusura della galleria anche nel senso di percorrenza Salerno-Avellino si è innescato un problema non da poco, perchè lungo tornanti e ripide salite della provinciale di montagna si incontrano auto e mezzi pesanti di continuo in entrambi i sensi di marcia.