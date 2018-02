Bullismo e cyberbullismo: non cadere nella trappola L’associazione Liberi per Liberare entra nelle scuole

L’associazione Liberi per Liberare LforL entra nelle scuole per promuovere un uso più sicuro e responsabile del web e delle nuove tecnologie.

In collaborazione con l’Istituto comprensivo San Tommaso d’Aquino e il patrocinio del Comune di Grottaminarda ha organizzato un evento in materia di sicurezza informatica, che si terrà venerdì 23 Febbraio alle ore 9:30.

La manifestazione, a cui prenderanno parte professionisti esperti in materia, è rivolta agli studenti della scuola secondaria che saranno coinvolti in un dibattito interattivo, anche mediante l'utilizzo dei propri smartphones.

Un modo innovativo per discutere insieme di questioni quotidiane e un’occasione per chiarire i tanti dubbi relativi alla sicurezza ed ai pericoli inerenti le nuove tecnologie. Il tema è senza dubbio interessante e di grande attualità. Un fenomeno che va analizzato tenendo anche conto dei diversi contesti socio-educativi in cui i ragazzi si muovono. L’ambito familiare di appartenenza, il rapporto con il gruppo dei pari e il percorso scolastico intrapreso rappresentano elementi rilevanti del vivere quotidiano che incidono sui comportamenti e il modo di relazionarsi dei giovanissimi

Riflettori puntati anche su una nuova forma di educazione rivolta più agli adulti che ai ragazzi alla luce dei dati sempre più inquietanti sulla dissociazione genitori-figli reale-virtuale. Da qui una serie di problematiche dei ragazzi che spesso con rabbia, sfociano nella quotidianità. Gli ultimi gravi episodi avvenuti a Napoli e in altre città d'Italia sono la riprova.

Previsti i saluti del dirigente scolastico dell'istituto comprensivo di Grottaminarda Teresina Meninno e del sindaco Angelo Cobino.

Interverranno: Michele Tedesco psicologo e psicoterapeuta, Giuliano De Luca esperto giuridico, Capitano Andrea Marchese comandante della compagnia carabinieri di Ariano Irpino, Michele Zizza giornalista e blogger per Huffington Post. Modera l'incontro Emanuela Ianniciello vice presidente associazione liberi per liberare.

Gianni Vigoroso