Pietro non teme la neve: con canotta e infradito a passeggio Il video e le foto sulla pagina dedicata a lui

Pietro di Banzano di Montoro affronta così l’emergenza neve. Canotta, pantaloncini ed infradito sfida freddo e neve lungo le strade del suo paese. Il video lo immortala mentre gira in paese come fosse primavera. Lo hanno postato sulla pagina Pietro a Patan Official. Una pagina che raccoglie aneddoti e scatti del mitico Pietro, amato da tutta la comunità montorese