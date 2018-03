Raffiche di vento: crolla albero dell'Abbazia del Loreto Davanti l'ingresso dramma sfiorato: si è schiantato sulla Provinciale

Sfiorata la tragedia sulla provinciale 70, la strada che da Avellino conduce a Mercogliano. Era all'incirca mezzogiorno quando, proprio davanti all'Abbazia del Loreto, è crollato un grosso pino secolare che s'è schiantato sulla carreggiata.

E' successo mentre molte auto erano in transito. Non si registrano feriti ma il traffico è stato interrotto per consentire ai caschi rossi di rimuovere l'impo ente albero.

Sono intevenuti i vigili del fuoco e i tecnici della Provincia per il ripristino della circolazione. Tranciati anche cavi della pubblica energia.

Saranno avviate verifiche su tutti gli altri alberi che fanno da corona all'Abbazia.