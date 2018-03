Pullman in fiamme. "Verifiche sul mezzo, tragedia sfiorata" Parla il sindaco di Pratola Serra

Ieri un incidente che ha sfiorato la tragedia e, per fortuna, non ha provocato seri danni né feriti: un pullman dell’Air, di ritorno da Avellino e diretto a Montefalcione, ha preso improvvisamente fuoco all’altezza del bivio di San Michele, con a bordo studenti che tornavano da scuola. Il pullman è stato ben presto avvolto da una coltre di fumo nero, oltre che dalle fiamme e si può immaginare lo spavento tra i giovani passeggeri a bordo. Sul posto sono arrivati i Vigili del fuoco che in breve tempo hanno domato le fiamme, oltre ai Carabinieri della Compagnia di Mirabella Eclano che hanno raccolto le testimonianze degli sfortunati protagonisti ed effettuato tutti i rilievi del caso. Il mezzo è stato sottoposto a sequestro da parte dei militari, che oggi relazioneranno sulla vicenda alla Procura della Repubblica.

“Non siamo né ingegneri né abbiamo le capacità di sapere con esattezza cosa sia accaduto, ma ci siamo preoccupati per l’incolumità degli studenti che viaggiavano su quel pullman, che non era proprio dei più moderni, come non lo sono la maggior parte degli autobus che percorrono brevi tratte”, ha commentato il Sindaco di Pratola Serra Emanuele Aufiero, all’indomani dell’accaduto.

Proprio questa mattina il primo cittadino ha provveduto ad inviare richiesta di informazioni alla società Air Spa al fine di verificare se il pullman in oggetto era a norma per il servizio al quale era destinato e munito di revisione. Secondo la Cassazione penale, infatti, ai sensi dell'art 54 d.lgs. 18.8.2000 n.267, il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei princìpi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di

prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini. “Ci auguriamo che il mezzo di trasporto sia stato sottoposto periodicamente a controlli e che si sia trattato di un evento imprevedibile legato ad un corto circuito”, conclude il Sindaco Aufiero. “In ogni caso ci faremo portatori delle istanze dei cittadini in termini di sicurezza e tranquillità, in quanto ciò rientra tra gli obblighi di un buon amministratore. Un ringraziamento all’autista per aver saputo tenere la calma e provvedere immediatamente alla discesa dei passeggeri, ai Carabinieri e ai Vigili del fuoco tempestivamente intervenuti e, non per ultimo, ai ragazzi della Misericordia”.