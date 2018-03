Bimbo azzannato da un pitbull: paura a Mercogliano Per il piccolo 46 punti di sutura

di Siep

Momenti di terrore ieri mattina nel comune di Mercogliano, dove un bimbo di soli nove anni è stato assalito da un pitbull, mentre giocava con un suo amichetto.

Il piccolo divertito saltava su un tappeto elastico nella villa di amici di famiglia, dove era andato con sua madre per trascorrere una domenica in spensierata allegria, a casa di amici. Complice la giornata di anticipata primavera i piccoli giocavano spensierati, all'aria aperta. Intorno alle 12.30, è stata sfiorata la tragedia. I due bimbi giocavano saltando gioiosi su un tappeto elastico, quando improvvisamente è scattato l'assalto.

Il cane lo avrebbe preso alle spalle azzannandolo ad un polpaccio. Sua madre ha subito cercato di salvarlo. E' stata ferita anche lei a viso e gamba. In ospedale ha poi rimediato punti di sutura alla caviglia. Per il bambino, al «Moscati», ben 46 i punti di sutura. Il cane è stato colpito più volte dalla madre nel disperato tentantivo di fargli mollare la presa, tutto inutile fino all'arrivo di un vicino che lo ha colpito più volte con un forcone, uccidendolo. Il vicino lo ha dovuto centrare alla gola affinchè cedesse, mollasse la presa.

Il morso del pitbull hanno ferito in profondità e molto seriamente il piccolo. Il bambino è tutt’ora ricoverato nel reparto di pediatria del nosocomio avellinese, dove i medici hanno avviato la terapia antibiotica per scongiurare il rischio infezioni, ma non corre pericolo di vita.

Per la madre solo lievi ferite, l'applicazione di tre punti di sutura alla caviglia e il grosso spavento di aver visto il suo piccolo vittima della violenta aggressione. Sul posto, ieri mattina, sono intervenuti subito anche i carabinieri della stazione di Mercogliano che hanno effettuato i rilievi con il personale dell’Asl avviando l’iter previsto in questi casi.