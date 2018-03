Pasqua in arte a Serino nel convento francescano Un appuntamento per stimolare il pensiero e la cultura

Un appuntamento per stimolare il pensiero e la cultura, che entra in punta di piedi nel mondo della pittura antica attraverso una chiave di lettura moderna. “Pasqua in Arte”, alla sua quarta edizione, dedicherà l’appuntamento conclusivo al Convento Francescano di Serino nel pomeriggio di sabato 24 marzo alle ore 18.

Un percorso che ha visto impegnati oltre 120 bambini del circolo didattico di Serino nella realizzazione del “Compianto sul Cristo Morto” di Giotto, realizzato attraverso una serie di appuntamenti didattici e formativi curati e diretti dal Maestro d’Arte Sabino Matta. L’opera rimarrà in esposizione nel Convento fino al 30 aprile. Alla serata parteciperanno ospiti illustrissimi, come Nicolò Noto, Ballerino di danza Classica del Teatro dell’Opera di Roma, partecipante dei format “Ballando con le stelle” e “Amici di Maria de Filippi”, di cui è risultato vincitore nel 2013; Mara Cefalo, Cantante che ha partecipato a “Casa Sanremo 2013”; l’allievo del Conservatorio “Cimarosa” di Avellino Nikolas Altieri e Antonia Cipollone, aspirante attrice dell’Accademia Artisti di Roma. Il coro polifonico di voci bianche diretto dalla Maestra Pina Petrarca e l’Orchestra di flauti e diamoniche diretta dalla Maestra Monica Ceruso, accompagneranno poi la serata.

Il progetto, organizzato dal Comune di Serino e dall’Associazione “Il colore dei suoni” e patrocinato dalla Provincia di Avellino, vuole cogliere il periodo pasquale per realizzare e fornire un’educazione all’arte diversa, più impegnata e concreta: “Sono convinto che i linguaggi dell’arte siano strumenti essenziali per leggere la realtà, infatti con questo corso intendo fornire nuovi alfabeti ai più piccoli, in modo che possano integrare la loro educazione.

Esprimersi con la teoria e con la pratica, con lezioni di laboratorio e ideazione di un progetto educativo. Tutti incontri improntati sulla partecipazione attiva all’osservatore, alla capacità di capire l’importanza di un allestimento, di saper valutare gli spazi e usare bene i materiali a disposizione. Questo evento conclusivo della quarta edizione vuole essere un unico grande abbraccio collettivo che supera i confini grazie all’unione dell’arte e di altre discipline artistiche. Una serata importante, di ringraziamento, per tutti coloro che vi hanno partecipato e contribuito, come tante aziende private”, ha affermato il Maestro d’Arte Sabino Matta.

Redazione Av