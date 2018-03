Frana Mercogliano: crolli sul Partenio, strada interrotta FOTO Ospedaletto isolata

di Simonetta Ieppariello

Frana a Mercogliano: crolli sul Partenio, strada interrotta. E' successo alle 8,30-8,45. Sul posto vigili urbani, carabinieri e vigili del fuoco. Strada chiusa. Il sindaco di Mercogliano sta verificando quanto accaduto. La panoramica dai tornanti superiori è impressionante. Il costone di terreno e pietra, alberi e arbusti ha letteralmente ceduto. Uno smottamento che ha imposto rigide misure di sicurezza. Le piogge battenti delle ultime ore hanno causato la frana. Precisamente è accaduto sulla Statale 374. In uno degli ultimi tornanti, scendendo da Ospedaletto a Mercogliano. Fortunatamente non si registrano feriti. Sul posto i tecnici per riportare la sicurezza e avviare le verifiche del caso.

In aggiornamento