Neve, rinviata la via crucis a Rivottoli di Serino Il rito verrà recuperato il giorno 8 aprile

Le avverse condizioni meteo degli ultimi giorni non hanno consentito agli organizzatori dell’attesa Via Crucis di Rivottoli di Serino, di allestire i preparativi per le celebrazioni del rito, che si tiene ormai da anni presso la frazione del comune irpino.

Sebbene inusualmente, la celebrazione della via crucis sarà recuperata dopo Pasqua, domenica 8 Aprile 2018, anche per venire incontro alla volontà dei numerosi fedeli che da anni partecipano alla celebrazione.

La manifestazione, giunta alla 12sima edizione, si svolgerà, come consuetudine, nelle strade del centro storico, con oltre 150 figuranti che sfileranno da Piazza Fontanelle fino al luogo della crocefissione di Cristo, passando per le stazioni. Nonostante gli imprevisti meteo, l'attesa dei fedeli è crescente e non mancherà la consueta partecipazione all'evento.

Redazione Av