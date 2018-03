WiFi4EU: il comune di Pratola Serra aderisce al progetto L'intervento del sindaco Emanuele Aufiero

L'Amministrazione Comunale di Pratola Serra ha aderito al programma WiFi4EU, al fine di garantire la possibilità di accedere gratuitamente ad internet negli spazi pubblici di maggiore interesse del territorio, non lasciandosi così sfuggire l'invito della Commissione Europea. Attraverso il programma WiFi4EU, la Commissione Europea intende promuovere le connessioni Wi-Fi gratuite per i cittadini e i visitatori in spazi pubblici quali parchi, piazze, edifici pubblici, biblioteche, musei e centri sanitari in tutta l'Europa. L'idea è quella di dotare, entro il 2020, ogni paese e città europea di accesso gratuito a internet senza fili nei principali punti di aggregazione pubblica. I beneficiari di tale iniziativa potranno utilizzare un voucher dell'importo di 15.000 euro per finanziare un progetto di valore superiore: in questo caso le attrezzature e i costi di installazione che superano il valore del buono rientreranno nell'ambito del contratto tra fornitore e i beneficiario. A carico dell'ente beneficiario rimangono i costi relativi all'abbonamento a internet e alla manutenzione delle apparecchiature necessarie per offrire gratuitamente WiFi di elevata qualità ai cittadini e ai visitatori.

“Il programma rappresenta un ulteriore passo avanti nell’offrire l’accesso senza fili gratuito ai cittadini, sfruttando le opportunità offerte dalla digitalizzazione”, commenta il sindaco di Pratola Serra, Emanuele Aufiero.

“Anche il Comune di Pratola Serra si è registrato sul portale dedicato al progetto, per poter partecipare poi al bando che partirà da maggio 2018. In merito al tema del reperimento di fondi europei, l’Amministrazione Comunale si è sempre attivata in modo articolato su temi importanti per il territorio e anche questo progetto ne è la dimostrazione”.

Redazione Av