Giornata internazionale dell’acqua a Caposele Le celebrazioni si svolgeranno lungo il corso del Fiume Sele

Caposele, la giornata internazionale dell’acqua, che dal 1992 si festeggia convenzionalmente il 22 marzo, quest’anno verrà celebrata il 7 aprile, a causa delle cattive condizioni climatiche.

Una ricorrenza importante per tutti, ma soprattutto per Caposele, città di Sorgenti, dove non può e non deve mancare. Ed allora, dalle 9:30 alle 13:00 del 7 aprile, il comune irpino si animerà con una serie di attività dedicate all’acqua, che si svolgeranno lungo le coste del fiume Sele, in località Tredogge.

L’appuntamento e tutte le attività della giornata saranno curate e realizzate dal collettivo del progetto Festival Art, giovani per il paese dell’acqua (Progetto finanziato nell’ambito del Piano Azione Coesione “Giovani no profit”), supportato dai ragazzi dell’Istituto Comprensivo F. De Sanctis e del gruppo parrocchiale “Luce D’Amore”.

Il 7 sarà una giornata ricca di eventi e approfondimenti, tutti legati all’acqua: ci sarà prima il laboratorio sul campo “Costruiamo un erbario del fiume Sele”, e poi un focus group “Quanta e quale acqua c’è nelle cose?”. Sempre lungo il corso del fiume Sele, si svolgerà “Merenda insieme”, dove i ragazzi che parteciperanno avranno la possibilità di assaggiare prodotti a Km 0 di Caposele, rispettando la natura e sprecando zero risorse.

Per chi, poi, volesse scoprire tutte le altre bellezze che Caposele offre, dalle 10:00 alle 11:30 saranno organizzate visite guidate delle Sorgenti del Sele, della Chiesa Maria SS. Della Sanità e del Museo delle macchine di Leonardo. La partenza avverrà da piazza Sanità, e tutte le visite saranno a cura degli operatori del progetto Festival Art.

La realizzazione dell’intero progetto ha visto la partecipazione di associazioni attive su tutto il territorio di Caposele, in particolare si ringrazia la Pro Loco Caposele, il Comune di Caposele, IrpiniaTurismo, il Gruppo Attivo Luciano Grasso, la Pubblica Assistenza di Caposele, il Forum dei Giovani di Caposele, ed il gruppo Luce D’Amore.

