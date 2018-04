70 pillole azzurre per il libro di Felice Antignani La presentazione a Pratola Serra

Sabato 7 aprile 2018, alle ore 11:15, presso l’aula consiliare “Antonio Aufiero” del Comune di Pratola Serra, sarà presentato il libro “70 Pillole Azzurre” di Felice Antignani.

L’iniziativa è stata proposta dall’associazione Ail, associazione italiana contro le leucemie- in collaborazione con il Comune di Pratola Serra.

Interverranno, moderati dal giornalista Massimiliano Guerriero, Emanuele Aufiero, Sindaco di Pratola Serra, Francesco Sellitto, presidente ordine dei medici di Avellino, Giovanna Alfieri, Aorn San Giuseppe Moscati di Avellino, Maria Concetta Conte, direttore sanitario Aorn San Giuseppe Moscati di Avellino, Ettore Volpe, referente scientifico A.I.L. Avellino, Nicola Cantore, Ematologia Aorn San Giuseppe Moscati di Avellino, Fausto Palmieri, direttore ematologia Aorn San Giuseppe Moscati di Avellino, Angelo Percopo, direttore generale Aorn San Giuseppe Moscati di Avellino. Nel corso della giornata sarà possibile acquisire copie del libro e il ricavato netto delle vendite sarà interamente devoluto alla sezione AIL di Avellino.

“L’autore del volume, paziente di ematologia affetto da mieloma, racconta il proprio vissuto di malattia fatto però di passioni, interessi e speranza per diffondere a tutti i pazienti il messaggio che una storia condivisa diventa tesoro prezioso per molti e un aiuto nel duro processo di accettazione della malattia”, commenta il Sindaco Emanuele Aufiero.

“L’obiettivo è proprio quello di far nascere il coraggio di lottare per raggiungere la guarigione, trovando le necessarie energie negli affetti familiari e nei valori più importanti. Interverranno all’evento importanti personalità del mondo medico e scientifico ed i responsabili dell’Aorn San Giuseppe Moscati di Avellino, i cui reparti di Ematologia, presso i quali è in cura l’autore, sono finanziati direttamente dall’AIL sezione di Avellino. Sarà un evento importante per una nobile causa”. La cittadinanza è invitata a partecipare.