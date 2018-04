Don Marco come Gesù inchiodato alla croce/VIDEO "Contesa e invidia ci dividono e non portano da nessuna parte"

di Gianni Vigoroso

"Contesa e invidia ci dividono e non portano da nessuna parte, il nostro obiettivo di vita deve essere soltanto uno, la pace e l'unione sarà sempre la nostra forza. Un percorso in salita quello di Gesù ma finito nell'amore."

E' il messaggio lanciato alla sua comunità da Don Marco Ulto, nelle vesti di Cristo, al termine della suggestiva Via Crucis Vivente svoltasi nella domenica in Albis a Savignano Irpino nella Valle del Cervaro.

Una rappresentazione molto bella e partecipata che ha coinvolto tutta la comunità coincisa con la ricorrenza della Divina Misericordia.

Grande impegno dimostrato da parte di tutti coloro che hanno preso parte alla rappresentazione sacra, sia nelle vesti di figuranti che nell'organizzazione tecnica. Tutti si sono immersi profondamente nelle varie scene della passione e morte di Cristo. Dagli apostoli al volto pieno di lacrime e dolore di Maria.

E' un lungo, interminabile e sincero applauso quello rivolto a Padre Marco, diventato in poco tempo, un grande punto di riferimento per questa bellissima comunità, in un uno dei borghi più belli in Campania.

Ed egli al termine della Via Crucis, visibilmente emozionato, ringrazia tutti così: "Abbiamo cercato di regalare prima a noi stessi e poi a voi, un momento importante, per riflettere su questo amore che Dio ha per noi. Che tutto questo ci serva per superare la paura di amare."

A garantire l'ottimo svolgimento della manifestazione, i carabinieri della locale stazione, la Polizia Municipale e la Protezione Civile coordinata da Pierluigi La Manna. Tutto si è svolto alla perfezione. Grande il coinvolgimento della popolazione dai giovani agli anziani del paese. E un arrivederci al prossimo anno nella consapevolezza di aver regalato a tutti una domenica di profonda fede e meditazione.