Pro loco Lioni, si insedia il nuovo direttivo E' Maria Antonietta Ruggiero la presidente

Nella Pro Loco Lioni è tempo di definizioni delle cariche, dopo le elezioni del nuovo direttivo tenute lo scorso marzo. Rispetto al passato, è riconfermata all’interno dell’associazione, solo Maria Antonietta Ruggiero che, nella seduta del direttivo, viene nominata all’unanimità presidente.

Per la prima volta sarà una donna a coordinare le attività della Pro loco. L’alternanza di genere è la peculiarità del nuovo direttivo: “Il mio sarà solo un ruolo formale,dice la Ruggiero dopo questa elezione, auspichiamo ad una Pro loco che si apra alla società civile. Il turismo Irpino è importantissimo e le Pro Loco sono delle associazioni fondamentali, soprattutto in questo momento storico. Stiamo delineando un percorso programmatico che a breve presenteremo a tutti gli iscritti, i quali saranno convocati con cadenza mensile in assemblee pubbliche che vedranno loro come i protagonisti di questo nuovo percorso”.

L’aspetto caratterizzante di questa nuova compagine è proprio quella di avere una parità di genere: tre uomini e tre donne, ognuno con la propria storia all’interno del contesto territoriale; esperienze diversificate, dunque.

Alla Ruggiero segue il vice Presidente Rossano Ruotolo, ex Coordinatore del Forum dei giovani il quale si propone come portavoce di una generazione che continua ad operare sul territorio con un notevole attivismo, nonostante le quotidiane difficoltà lavorative e sociali.

A completare la quota rosa ci sono Annachiara Capasso e Angela Garofalo, due giovani donne, impegnate entrambe nell’associazionismo locale. “E’ arrivato il momento di dare voce alle diverse realtà, canalizzando l’impegno professionale nella Pro Loco, favorendo la crescita di una rete associativa afferma Annachiara. “Abbiamo la fortuna di vivere nel cuore verde dell’Irpinia, terra ricca di cultura, di tradizioni, di storia e di un’ottima attività agricola; l’auspicio è quello di realizzare una rete collaborativa finalizzata a valorizzare le bellezze e le risorse che il nostro territorio ci regala” riporta Angela Garofalo.

Un contributo fondamentale alla Prolo loco, sarà dato da Gianni Perna grazie alla sua esperienza tenuta all’interno dell’associazione di categoria degli agricoltori “e’ necessario valorizzare i prodotti delle aziende agricole presenti sul territorio, settore strategico, sempre più in crescita”.

Concludono il puzzle Pro Loco Lioni, il più giovane degli eletti, Salvatore Capasso “ la Pro Loco è la madre di tutte le associazioni, ha l’obbligo morale, di riconnettere il tessuto sociale spaccatosi negli ultimi anni, la sfida più grande è proprio questa”, nonché del neo segretario Antonio Di Martino, nominato dalla Presidente Ruggiero.

Il nuovo direttivo si augura una maggiore partecipazione alla vita associativa da parte della collettività lionese, tale obiettivo è favorito dall’ idea di costituire un ulteriore “comitato Pro loco”, all’interno del quale entreranno a far parte tutte le Associazioni presenti sul territorio lionese, con l’intento di creare maggiore sinergia tra le parti, poiché solo insieme e con una forte collaborazione, si può tracciare un nuovo percorso di crescita collettiva.

Redazione Av