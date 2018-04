"Sport e territorio, l'importanza della comunicazione" Trarre frutto da una sana passione può diventare una risorsa per il territorio

La comunicazione riveste un’importanza fondamentale che va oltre il ruolo meramente informativo, producendo ricadute anche a livello economico.

Sarà questo il focus di discussione dell’evento dedicato ai giornalisti ma aperto al pubblico interessato.

Se ne parlerà insieme ad ospiti di eccezione come Pino Sacripanti, Nicola Alberani e Giuseppe Saviano, insieme al presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Campania Ottavio Lucarelli. Parteciperà anche Ciro Del Gaudio, autore del libro “Invasione di campo e di corsie”.

La testata giornalistica online www.wwwitalia, ha organizzato per venerdì 27 aprile dalle ore 9.30 alle ore 13.30, nella Sala Consiliare di Palazzo Loffredo a Monteforte Irpino un evento pubblico dal titolo sport e territorio, l'importanza della comunicazione.

L’evento, patrocinato dal Comune di Monteforte Irpino, ha l’obiettivo di mettere in luce le ricadute positive che lo sport può avere sull’economia del territorio, sulla formazione delle giovani generazioni, sull’educazione al lavoro di gruppo e sulla gestione delle differenze. In questo risulta fondamentale il ruolo della comunicazione.

Avellino fu conosciuta da molti per il terremoto dell’80, ma in seguito acquistò notorietà a livello nazionale anche grazie ai successi della squadra di calcio che raggiunse il massimo campionato; oggi il Basket ha rilanciato il nome della città.

Ad Avellino è anche attivo il comitato Coni, il cui delegato è Giuseppe Saviano, che organizza occasioni di incontro tra giovani che culminano nell’appuntamento annuale di Sportdays, la kermesse sportiva dedicata ai più giovani, un vero e proprio festival dello sport.

Durante l’incontro verrà presentato il libro del professor Ciro Del Gaudio, Invasione di campo e di corsie, in cui l’autore racconta la sua esperienza come guida di giovani sportivi, sia da allenatore di diverse squadre di calcio giovanili di Avellino che come preparatore atletico per altre discipline.

Parteciperanno all'evento anche alcuni giovani redattori del giornalino scolastico dell'Istituto Comprensivo Aurigemma di Monteforte, guidato dalla dirigente scolastica Angela Rita Medugno, che porranno alcune domande ai relatori.

L’incontro è inserito tra gli appuntamenti che l’Ordine dei Giornalisti della Campania mette a disposizione degli iscritti, a titolo completamente gratuito, per il riconoscimento dei crediti relativi all’obbligo formativo del triennio 2017-2019.

Redzazione Av