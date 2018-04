Domenica in rosa con l’Amdos Mercogliano a Roccabascerana Parola d'ordine prevenzione

Un altro pomeriggio di prevenzione rosa si è tenuto ieri a Roccabascerana. Presso l’Istituto Comprensivo Statale di via Michele Imbriani, l’Amdos Mercogliano ha organizzato gli ambulatori per le visite gratuite con il senologo Carlo Iannace, il dentista Emanuele Quattrocchi, il cardiologo Pasqualino Raviele e, per la prima volta con l’associazione, anche l’ecografista Celestino Grande.

Agli specialisti che operano instancabilmente vanno, come sempre, i ringraziamenti dell’Amdos Mercogliano. Un grazie particolare alle ragazze dell’associazione Cura Te Stesso, sempre al fianco dell’Amdos Mercogliano, e a tutti quanti hanno partecipato all’appuntamento con la prevenzione.

Si ringraziano soprattutto l’amministrazione comunale di Roccabascerana, in particolare, l’assessore Antonella Perrotta e il sindaco Roberto Del Grosso che in serata ha voluto esprimere la sua riconoscenza alle volontarie e ai medici intervenuti “siamo particolarmente grati all’Amdos Mercogliano che ha voluto inserirci nel circuito della prevenzione, un segnale fondamentale per la comunità di Roccabascerana che ha risposto positivamente all’invito. Speriamo che la collaborazione si rinnovi anche nei prossimi anni. Un ringraziamento speciale al dottore Carlo Iannace, sempre vicino alla nostra zona con il suo operato”.

Il calendario con i prossimi appuntamenti infrasettimanali e domenicali delle Amdos e Amos irpine è disponibile sulla pagina Facebook Amdos Campania.

Redazione Av