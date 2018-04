Manganiello: "Ad Ariano trionfa lo sport" Strutture e squadre locali, parla l’assessore

“Da tempo ribadiamo che Ariano Irpino è sempre più Città dello Sport. Il fine settimana appena trascorso lo dimostra plasticamente”.

L’assessore comunale allo Sport, Mario Manganiello, esalta la centralità del Tricolle che con i propri impianti ospita eventi relativi alle varie discipline. Appuntamenti che raccolgono la presenza sempre più nutrita di spettatori, oltre quella degli atleti. Centinaia di persone che arrivano dall’Irpinia e dalle altre province campane e del Meridione.

“Andiamo orgogliosi di questo – sottolinea l’assessore Manganiello – e come amministrazione comunale ci impegniamo affinché ai nostri concittadini e a chi proviene da fuori siano garantite strutture all’altezza. Lo scorso week-end ha rappresentato una bella pagina di sport e di divertimento. Iniziamo con la notizia del raggiungimento dei play off per la squadra di calcio Vis Ariano.

Domenica saremo anche noi a Paolisi per sostenere questa straordinaria compagine. Un’altra promozione – aggiunge Manganiello – è quella in B1 del Tennis Tavolo Ariano. Ancora: domenica la partenza della Mediofondo che ha visto la partecipazione di 500 ciclisti, con un bellissimo colpo d'occhio. Infine, la tappa dei partecipanti alla due giorni di trekking lungo la Via Traiana, conclusasi alle 13 al Palazzo degli Uffici.

Qui i camminatori hanno incontrato i rappresentanti della Condotta Slow Food che gli hanno permesso di assaggiare prodotti di Ariano realizzati con i grani antichi. A fare da cornice le gare di ballo sportivo al Palazzetto dello Sport”.

Gianni Vigoroso