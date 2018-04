Muore a 11 anni. Solofra piange Miky. Addio piccolo guerriero Il dramma, il lutto

Strocato dal male, dal cancro, a soli undici anni. Dramma a Solofra per la morte di un bimbo. Si chiamava Miky il piccolo morto nella citta' della concia, stroncato da un cancro che l’ha strappato alla vita.

Sul social scorrono post e commenti che ricordano il dramma di un piccolo e dolce angelo volato troppo presto in cielo. Un bimbo strappato cosi' dolorosamente alla vita. Un piccolo angelo scomparso in un paese che piange per un lutto troppo doloroso da elaborare. Lacrime e silenzio stanno accomunando nel lutto la comunita' intera. In tanti chiedono al sindaco di proclamare il lutto cittadino. Frasi di vicinanza e cordoglio scorrono per manifestare vicinanza alla famiglia di Miky, piccolo guerriero. Da anni lottava contro un male. Il cancro. Tutto inutile. Si è spento, nel silenzio di un dolore che parole non trova, per raccontare un dramma senza fine. L'intero paese si è raccolto in preghiera, lacrime e silenzio. Riuniti nella sofferenza nel vedere quel piccolo angelo volare in cielo. Sui social e sui gruppi che riuniscono i residenti di Solofra l’invito a pregare per il bimbo, per i suoi cari. Un invito a fermarsi, per un dramma senza fine. Ora si aspettano i funerali per dare l'ultimo saluto al piccolo angelo. Tutto il paese si stringe intorno ai familiari. Sui gruppi social compaiono post con lo sfondo nero del lutto che accomuna tutti, che raccoglie rabbia e dolore di una comunità riunita nella disperazione profonda per la tragica morte di un bambino.

Siep