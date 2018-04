Da Savignano Irpino un tributo alla Valle del Cervaro Inaugurato il parcheggio in uno dei borghi più belli d'Italia

Un tributo alla Valle del Cervaro, un ulteriore gesto di vicinanza ad un territorio per troppi anni bistrattato ed esposto a continue emergenze ma che ha saputo sempre difendersi e rialzarsi nonostante le angherie subite da una politica poco attenta. Ecco un nuovo gioiello, un'opera non facile, costosa ma di grande importanza realizzata in maniera eccellente in uno dei borghi più belli d'Italia, Savignano Irpino.

Ne parla con orgoglio e soddisfazione il sindaco Fabio Della Marra, nel giorno dell'inaugurazione, coinciso con la ricorrenza dell'Incoronata.

"Abbiamo fatto uno sforzo notevole per ampliare e rendere più possibile funzionale quest'opera che per noi riveste un'importanza notevole, per la presenza sempre più numerosa di turisti, curiosi che intendono visitare il nostro borgo e le sue bellezze. E' un gesto che riqualifica la Valle del Cervaro, di questo ne siamo certi. Ordine, sicurezza e decoro urbano, i nostri sforzi vanno in questa direzione al fine di rendere sempre più bello e vivibile il nostro paese."

Insieme al primo cittadino, l'amministrazione comunale, l'impresa, la protezione civile e il parroco Don Marco Ulto, diventato in poco tempo un grande punto di riferimento per tutti.

"Benediciamo quest'opera e ringraziamo Dio per il dono dell'intelligenza. Opere che servono per tutti noi. Preghiamo affinchè il Signore possa illuminarci sempre e sostenerci con la sua sapienza." Foto realizzate da Antonello Granato -Pagina.

Gianni Vigoroso