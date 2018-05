"Strade sicure, aria pulita e uso del casco" Torna bicincittà a Mercogliano

L’auditorium dell’Istituto “Guido Dorso” di Mercoglianoè stato il palcoscenico dove la Uisp di Avellino ed il Comune di Mercogliano, hanno presentato la manifestazione “Bicincittà 2018 – Pedalata rosa”,con il patrocinio dei Comuni di Avellino e Ospedaletto D’Alpinolo con lo slogan "strade sicure, aria pulita, uso del casco."

La manifestazione “Bicincittà” partirà da Avellino ed attraverserà Torelli e Mercogliano per raggiungere Montevergine domenica 6maggio 2018.

Il raduno è previsto alle ore 9.00 in Piazza della Libertà ad Avellino, dove gli appassionati si potranno iscrivere gratuitamente alla manifestazione.

Alle 9.30 ci sarà la partenza in direzione Torelli dove si effettuerà uno “stop tecnico” e ci sarà il taglio del nastro da parte degli artisti di “Made in sud” per i cicloamatori che percorreranno le strade del Giro d’Italia fino a raggiungere il Santuario di Montevergine, il cui arrivo è previsto intorno alle ore 12.00.

Durante la manifestazione, sempre nell’auditorium, la Polizia stradale di Avellinoha intrattenuto gli alunni della scuola primaria su temi quali l’utilizzo corretto del casco e della bici, nell’ambito del progetto “Biciscuola”.

Redazione Av