Grottaminarda: tenta di strangolare la moglie davanti ai figli Arrestato marito

Tenta di strangolare la moglie davanti ai figli piccoli, arrestato marito-padrone a Grottaminarda. L'operazione è stata compiuta dai carabinieri dopo la richiesta di aiuto della donna. Gli uomini dell’Arma, appena ricevuta la chiamata,sono accorsi presso l’abitazione. In casa, oltre ai coniugi, erano presenti i due figlioletti della coppia, entrambi in evidente stato di agitazione.

La donna presentava evidenti segni sia al collo che al viso, riconducibili alla violenta aggressione. Confortata dalla presenza delle uniformi, e vincendo con forza la paura, ha raccontato ai militari quanto da tempo era costretta a subire dal marito, che spesso la sottoponeva a maltrattamenti e violenze, arrivando a minacciarla finanche di morte. Durante l'ultimo litigio il marito aveva tentato di strangolarla, stringendole le mani alla gola. Fortunatamente era riuscita a divincolarsi e a prendere il telefono per chiamare il 112. Il marito 43enne è finito ai domiciliari.