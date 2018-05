Un serpente sull'auto, arrivano i vigili del fuoco FOTO A Montella l'intervento dei vigili del fuoco

Intervento dei vigili del fuoco a Montella, per soccorrere una signora che sabato mattina, si è trovata una grossa biscia sulla propria auto. L'animale era comodamente adagiato sul tergicristallo della vettura. E' successo a Montella, dove i caschi rossi sono intervenuti subito, riuscendo anche a tranquillizzare la signora visibilmente provata dalla sgradita sorpresa. I vigili del fuoco con destrezza e calma hanno rimosso l'animale dalla vettura, riportando la calma. In questo periodo sono molte le segnalazioni tra Avellino e provincia. L'arrivo del caldo ha aperto anche la stagione degli accoppiamenti. Nel capoluogo, sempre durante lo scorso fine settimana due grosse bisce in amore sono state trovate avvinghiate ad un grosso cancello a contrada Quattrograne. Paura per i residenti che hanno invocato misure urgenti di pulizia per il verde incolto. L'erna alta nella zona ha superato il metro di altezza. Oggi nel centro storico un altro avvistamento e segnalazione di due bisce in amore. Non c'è pace per i cittadini che chiedono più pulizia, decoro urbano e una costante pulizia del verde pubblico, così da evitare la comparsa di animali come topi, bisce e insetti.

Siep