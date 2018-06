Montella in festa, Iannella è Cavaliere Onore al merito

Montella in festa per l’onorificenza di’ “Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana”, ricevuta nella giornata di giovedì 31 Maggio 2018 ad Avellino dal Comandante della polizia municipale Gerardo Iannella conferito dal Prefetto di Avellino. Il titolo viene conferito in considerazione di particolari benemerenze, con apposito Decreto del Presidente Della Repubblica in data 27 dicembre 2017 su proposta del Presidente del Consiglio Dei Ministri e sentito il Consiglio dell’Ordine al Merito Della Repubblica Italiana a seguito di disamina di un prestigioso e corposo curriculum vitaee; Alla cerimonia, che ha visto la presenza di autorità civili e militari, era presente anche l’Amministrazione Comunale di Montella per sostenere e rendere onore al Comandante per i meriti riconosciuti e l’alto e prestigioso riconoscimento. La cerimonia organizzata in maniera eccellente dalla Prefettura di Avellino, si è conclusa con un buffet a disposizione degli insigniti ospiti ed invitati. L’amministrazione comunale, si congratula per con Gerardo Iannella per il titolo riconosciuto che rappresenta motivo di orgoglio per tutta la comunità montellese.