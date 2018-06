Tragedia a Solofra: si sente male e muore in auto Aveva sessanta anni. Lutto in paese per il dramma. Comunità sotto choc

di Simonetta Ieppariello

Dramma nel primo pomeriggio a Solofra, dove un uomo è morto improvvisamente a bordo della sua auto. Classe 1958, di Solofra l'uomo sarebbe stato stroncato da un malore fulminante. E' successo poco prima della rotatoria che veicola il traffico in entrata e uscita dalla città della Concia, in via Sambuco. Da accertare le cause di un dramma al quale hanno assistito tanti automobilisti. Si è creata in poco tempo una lunga coda di auto dietro quella macchina che improvvisamente aveva arrestato la marcia. Un automobilista in attesa ha deciso di dirigersi verso quella vettura ferma sulla carreggiata, che aveva bloccato il traffico. Una volta aperta la portiera, la macabra scoperta. L'automobilista ha subito allertato forze dell'ordine e sanitari nel disperato tentativo di salvare la vita al sessantenne. E' succeso a pochi metri dall'ex Conceria Meridionale. Sono in corso i rilievi dei Carabinieri di Solofra. Inutili i soccorsi dei sanitari. Purtroppo per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Solo ieri nella vicina Montoro il drammatico decesso di Giuseppe Moffa, 42enne di Petruro, morto in un tragico incidente. Alla guida della Fiat Doblò contro cui aveva impattato il suo scooter un 68enne di Solofra. Dolore e lacrime nei due paesi, vicini come non mai in queste ore di lutto.