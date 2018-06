Turismo e solidarietà nel ricordo di Michele IX cronoscalata al Santuario di Montevergine

Si colora di arancione la IX Cronoscalata al Santuario Mercogliano Montevergine, gara ciclistica a cronometro, che si correrà il prossimo 9 giugno, annoverata tra gli appuntamenti a carattere regionale più attesi per gli appassionati delle due ruote, valevole, quest’anno, come prova del Circuito dello Scalatore Campania 2018 e dedicata al giovane scomparso Michele Porraro, ideatore della manifestazione, ciclista appassionato non solo di sport, ma anche della montagna di Montevergine e del suo territorio.

Al timone dell’organizzazione dell’evento la Pro Loco Mercogliano in collaborazione con l’US Acli Comitato Provinciale di Avellino, con il patrocinio della Regione Campania, dell’Amministrazione provinciale di Avellino, dell’Abbazia Territoriale di Montevergine, dei Comuni di Mercogliano e di Ospedaletto d’Alpinolo, del CONI Comitato provinciale di Avellino, dell’EPT di Avellino, dell’Ente Parco regionale del Partenio e dell’UNPLI Comitato regionale della Campania e provinciale di Avellino.

L’edizione 2018 sarà all’insegna del turismo e della solidarietà.

“La Cronoscalata - dice Vittorio D’Alessio, Presidente della Pro loco – è molto di più di una gara sportiva, poiché ogni anno la rendiamo un contenitore di valori e messaggi sociali. Quest’anno abbiamo scelto di essere al fianco dell’ Ass. Donatorinati della Polizia di Stato, impegnata nella sensibilizzazione alla donazione del sangue. Un gesto di altruismo può donare la Vita e noi, in nome di Michele, che era un ragazzo molto vicino a chi aveva bisogno, vogliamo incoraggiare, soprattutto i più giovani, ad essere in prima linea nell’aiutare il prossimo.”

A sigillo della collaborazione intessuta con il comune di Ospedaletto, nella persona dell’assessore Carlo Preziosi, è stato istituito un traguardo volante ad Ospedaletto: saranno premiati i primi 35 atleti che passeranno con il miglior tempo sotto il traguardo volante ed i premi saranno, ovviamente, in linea con l’obiettivo di promuovere e far conoscere le produzioni locali.

La Pro Loco Mercogliano – dice il consigliere del comune di Ospedaletto, Carlo Preziosi – ha sposato a pieno la nuova strategia del “Santuario bike-friendly” messa in piedi dal nostro Comune, insieme all’Abbazia Territoriale di Montevergine, per potenziare il turismo lungo la fascia del Partenio. Chiunque raggiunge la vetta in bicicletta, può visitare gratuitamente il Museo Abbaziale di Motnevergine, nell’ottica di una mobilità sostenibile unita alla conoscenza dei beni culturali. Abbiamo, inoltre, istituzionalizzato con le aziende dolciarie locali il “Sacchetto del Ciclista”, elaborato in occasione del Giro d’Italia, un insieme variegato di prodotti tradizionali degli artigiani dolciari locali per un totale di 900 kcla, il fabbisogno calorico per un ciclista di 70 kg che affronta la scalata di Montevergine ad una velocità media di 10 km/h”.

La partenza degli atleti, anticipata come da tradizione, alle ore 15, dalla coreografia di apertura curata per questa edizione dalla Fidia Dance, è prevista per le ore 15.30 da Viale S.Modestino, ad un minuto di differenza l’uno dall’altro. Intrattenimento e animazione durante la giornata con la mascotte della Pro Loco, il lupo Michelangelo, fino al momento della premiazione ufficiale, affidata alla professionalità dell’artista Giuseppe Joy Saveriano, che si svolgerà al Viale S.Modestino a partire dalle ore 18,30.

Redazione Av