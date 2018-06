Ospedale Landolfi, Vignola diffida la Morgante: "Ora basta" Morgante: atto aziendale ok, avanti tutta

di Siep

Il primo cittadino di Solofra Michele Vignola scrive al governatore Vincenzo De Luca anche commissario straordinario per la sanità in Campania e diffida il direttore generale dell’Asl Maria Morgante: “Revochi tutti gli atti che incidono sull’organizzazione del presidio ospedaliero”. Pugno duro del primo cittadino della città della Concia che accusa Morgante di non aver rispettato gli impegni presi.

Ma la Morgante assicura che nessun accanimento ci sarebbe con Solofra e il suo presidio sanitario.

La risposta alla diffida del sindaco della città della concia, Michele Vignola, è arrivata da Ariano dove la Dott.ssa Morgante ha preso parte all’inaugurazione di alcune opere d’arte donate alla struttura ospedaliera Frangipane. Ieri incontro in Regione , presente anche il manager del Moscati Percopo, con il responsabile sanità Postiglione che ha invitato la Morgante ad andare avanti con l’attuazione dell’atto aziendale che scadrà il 30 settembre.

"Con riferimento all'atto di Diffida del Comune di Solofra relativo all'attuazione dell'Atto Aziendale, nella parte riguardante il P.O. “Landolfi” di Solofra, l'ASL di Avellino, diretta dalla dott. ssa Maria Morgante, precisa che le delibere che danno attuazione a quanto previsto dall'Atto Aziendale, approvato dalla Regione Campania, rappresentano la naturale applicazione di quanto programmato dall'Azienda Sanitaria Locale in accordo con la Regione stessa - si legge nella nota -.

Non si ravvisa nessun contrasto con quanto previsto dalla Regione rispetto all'annessione dell'Ospedale di Solofra con l'Azienda Ospedaliera “San Giuseppe Moscati”, così come ribadito dalla stessa Regione nel corso di una riunione, tenuta ieri, alla presenza del Direttore Generale “Tutela della Salute e Coordinamento del SSR”, Antonio Postiglione, del Direttore Generale dell'ASL, Maria Morgante, e del Direttore Generale del “Moscati”, Angelo Percopo.

Con l'Azienda Ospedaliera, intanto, è stato attivato l'iter procedurale che porterà, entro il primo ottobre, al passaggio del P.O. di Solofra dall'ASL al Moscati, con il quale è stata avviata una proficua collaborazione nell'interesse dei cittadini irpini e per la tutela del diritto alla salute. Entro il 30 settembre l'ASL, così come l'Azienda Ospedaliera, dovrà redigere il nuovo Atto Aziendale in base al DCA n. 29 del 19 aprile 2018, che ha disposto l'annessione al “Moscati” di Avellino del Presidio Ospedaliero “Landolfi” di Solofra.