Trovato morto in casa: era in avanzato stato di decomposizione Dramma a San Martino

E' stato trovato morto in casa un 77enne di San Martino Valle Caudina. Il corpo è stato trovato in avanzato stato di decomposizione. Chi lo conosceva non lo vedeva da almeno due settimane. Da quella abitazione di via Quercino, dove viveva solo, non si era visto uscire più. I vicini hanno allertato le forze dell'ordine. Gli agenti della polizia locale ed i carabinieri della stazione di San Martino Valle Caudina hanno ritrovato il cadavere nel bagno in avanzato stato di decomposizione. Il medico legale ha confermato che si tratta di morte naturale. Un decesso avvenuto in quella casa. Ieri la macabra scoperta.