Ariano, festa di Sant'Antonio: ecco il piano traffico C'è un'apposita ordinanza diramata dalla Polizia Municipale

Nei giorni 12 e 13 giugno 2018, è in programma la tradizionale Festa di Sant'Antonio in città. Per lo svolgimento di questo importante appuntamento, la circolazione sulle strade interessate è stata regolamentata da un'apposita ordinanza di disciplina del traffico, diramata dalla Polizia Municipale diretta dal tenente Mario Cirillo.

Da oggi martedì 12 e domani mercoledì 13 dalle ore 19,30 alle ore 24,00 e comunque fino al termine delle Manifestazioni, chiusura al traffico veicolare delle seguenti strade:

Via Vitale, San Leonardo, Umberto I, traversa Enel/Matteotti fino all’intersezione con Via Fontananuova e Via Tigli, intersezione Via Lusi/Campo Sportivo. Sosta vietata dalle ore 16,00 sulle aree interessate dall’allestimento delle strutture.

Chiusura al traffico veicolare su Piazza Mazzini dalle ore 16,00 alle ore 24,00 e comunque fino al termine delle manifestazioni, nonché l’interruzione veicolare sulle strade interessate dalla processione, che si svolgerà il 13 giugno come da programma religioso.

Per la tradizionale Fiera che si svolgerà domani mercoledì 13 giugno, è prevista la chiusura al traffico veicolare con sosta vietata dalle ore 6,00 alle ore 14,00 nelle strade normalmente interessate dal mercato settimanale, comprendente le seguenti strade e piazze:

Piazza Mazzini, Via Vitale, Via San Leonardo, Via Nazionale con l’estensione del tratto comprendente l’intersezione con Via del Riscatto.

I mezzi Amu e Air effettueranno percorso alternativo. E’ consentito il transito ai soli residenti unicamente per l’accesso alle proprie abitazioni, ove ciò non pregiudichi lo svolgimento delle Manifestazioni.

Sono esclusi dal rispetto dell’ordinanza i veicoli delle Forze dell’Ordine e di soccorso e i veicoli a servizio della manifestazione.

