Terremoto a Mirabella. Cade il sindaco Capone Bocche cucite nei corridoi municipali

La maggioranza stacca la spina a Franco Capone. Finisce anzitempo la consiliatura dello storico consigliere del Passo, bocciato per il bilancio e il trasferimento del liceo classico.

In fondo sembra sia questo il pomo della discordia all'interno della maggioranza che in serata è implosa bocciando il bilancio. Adesso toccherà al prefetto Maria Tirone sciogliere l'amministrazione eclanese e commissariare il Comune in vista delle elezioni di primavera.

Da mesi ormai la maggioranza non c'era più. Bocche cucite nei corridoi municipali, mentre fuori infuria la polemica sulla fine anticipata della consiliatura Capone.

Gianni Vigoroso