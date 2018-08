Mirabella, si dimettono i consiglieri. Atto al Prefetto La nota

«I 7 consiglieri che non hanno approvato il consuntivo e l’assestamento di bilancio del Comune di Mirabella Eclano si dimettono. L’atto, indirizzato al Prefetto di Avellino, è stato sottoscritto alla presenza di un notaio, nella mattinata odierna e protocollato nell’ufficio preposto del Municipio. Il documento è stato firmato dagli ex assessori Gerardo Sirignano e Agnese Vietri, dal presidente del Consiglio comunale Goffredo Petruolo, dal capogruppo della minoranza Antonio Sirignano e dalle consigliere Rosella Gargano, Paola Guarino e Luigia De Luca». Così Gerardo Sirignano in una nota stampa informa della ratificazione della scelta dei componenti dell'esecutivo.