Capone va via e si commuove: grazie Mirabella Giornata di passaggio di consegne, arriva il commissario Elvira Nuzzolo

Giornata di passaggio di consegne al Municipio di Mirabella Eclano. Il sindaco Francesco Capone va via e arriva il commissario nominato dal prefetto di Avellino. Sarà Elvira Nuzzolo (già commissario ad Ariano) a fare le veci dell'amministrazione in attesa del ritorno alle urne la prossima primavera.

Intanto Capone, nel corso di una affollata conferenza stampa nell'aula consiliare, ha letto un documento in cui ricostruisce le fasi salienti della crisi (se mai di crisi si può parlare, come ha poi ribadito l'ex sindaco).

"Sono già pronto a ricandidarmi - ha detto Capone-. Da oggi sono in campagna elettorale. Ho dato tutto a Mirabella e non pensavo mai di ricevere in cambio un simile tradimento ma non certo dalla comunità ma da chi era stato da me anche premiato con l'incarico di assessore. Non sono stato bocciato e sconfitto ma solamente tradito".

Capone si commuove fino alle lacrime mentre legge la lettera di commiato e aggiunge: "Il Carro si farà. La festa di settembre si farà ed è stata anche finanziata dalla Regione con 70 mila euro. La tradizione di Mirabella è salva". Spetterà adesso al commissario Nuzzolo decidere nel merito della tirata del Carro sebbene sia stato già conferito l'incarico del montaggio ai giovani della Pro Loco 'Il carro' di allestire appunto l'obelisco in vista della tirata che si terrà a metà settembre. Capone saluta e ringrazia quanti sono stati al suo fianco fino all'ultimo e fa intendere che quello del Classico è stato solo un pretesto per mandarlo via. La realtà, a quanto pare, e la verità delle dimissioni in massa dei consiglieri comunale sono ben altre.

Per Mirabella inizia adesso una fase nuova con il commissariamento comunale. Adesso che la città aveva ottenuto pure 15 milioni di euro per una serie di importanti opere pubbliche già cantierate.

Gianni Vigoroso