Teatro e giovani: Ecco una nuova idea di laboratorio Riflettori puntati su Melito Irpino

Un laboratorio di teatro non dev'essere inteso solo ed esclusivamente come un'attività "dopolavoristica": potrebbe constituire un'occasione anche per i professionisti che desiderano imparare ad avere a che fare con un gruppo o a porsi nel modo corretto in pubblico (Team Building - Dizione e Ortoepia), così come potrebbe essere inteso come luogo di ricerca di se stessi e di stimoli sempre nuovi, da poter poi applicare, perché no, nella vita di tutti i giorni, nel lavorìo frenetico della società (Improvvisazione - Gioco/recitazione - Movimento scenico).

È questa la proposta - e la nuova sfida - della Compagnia Teatrale "La Fermata" che oggi, 7 settembre, alle 19:00, terrà una conferenza stampa nella sala consiliare del comune di Melito Irpino in provincia di Avellino per presentare i laboratori teatrali che inizieranno a ottobre e termineranno a giugno con la preparazione di un saggio finale che vedrà protagonisti gli allievi iscritti al corso.

Costruire insieme, questo l'obiettivo. Una nuova sensibilità per il teatro, nuovi occhi per la cultura in una terra troppo bella in cui, proprio per questo, è vietato trascurare la bellezza.

Gianni Vigoroso