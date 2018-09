Nido di calabroni nel pagliaio: arrivano i vigili del fuoco A Sant'Angelo dei Lombardi

Vespe scatenate, calabroni all'asalto in Irpinia. I Vigili del Fuoco di via Zigarelli vengono quotidianamente allertati per la richiesta di interventi per la rimozione di nidi di calabroni e vespe. Sono in media una ventina al giorno gli interventi effettuati giornalmente.

L’ultimo in ordine di tempo, è avvenuto in data odierna, effettuato a Sant’Angelo dei Lombardi, in località Piano di San Nicola in un deposito di paglia e fieno. I fattori non riuscivano più a prendere il foraggio per gli animali, e l’intervento è valso alla bonifica del nido di grossi calabroni.