Montefusco, tra arte, fede e cultura “Sveliamo l'oratorio di San Giacomo”

“Sveliamo l'Oratorio di San Giacomo” tra arte, fede e cultura. Il Comitato “Eliseus-operatori culturali e turistici”, in accordo col Comune di Montefusco, impegnati sinergicamente per il rilancio turistico del borgo irpino e in un'ottica più specifica di valorizzazione e salvaguardia dei suoi beni storico-artistici, presentano : “sveliamo l'Oratorio di San Giacomo ”, un programma di aperture straordinarie con visite guidate gratuite a partire da domenica 30 settembre 2018.

L'iniziativa rientra nella campagna di censimento “I luoghi del cuore”, che da nove anni viene promossa dal FAI-Fondo Ambiente Italiano.

L'obiettivo è far conoscere più da vicino il piccolo oratorio, svelandone la suggestiva storia che lo caratterizza sin dal XIII secolo. Volte e pareti riccamente affrescate condurranno il visitatore attraverso un viaggio di scoperta dove si intrecciano arte, fede e cultura.

Ad accogliere e guidare i visitatori ci saranno gli Omcti (operatori di marketing e di turismo integrato) e membri del Comitato, i quali per le giornate di apertura allestiranno anche un banchetto per la raccolta firme, utili a per far si che la magnificenza di questo luogo sia svelata e non svanisca. Informazioni utili: parcheggio auto in piazza Morosini e in piazza Castello, possibilità di consumare aperitivi con vino Greco Docg presso il bar “Art Café” o di pranzare presso i ristoranti locali “ Beatrice” e “Teodoro”. Visite alle botteghe locali di ceramica e tombolo. Programma “ sveliamo l'Oratorio di San Giacomo”: ? domenica 30 settembre 2018, ore 10-12 ? via Don Palmerino Savoia -83030, Montefusco (AV) ? contatti: elisesusmontefusco@gmail.com.

Redazione Av