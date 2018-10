Montoro sotto choc:schianto in moto,Carmine muore dopo giorni Carmine Costabile aveva 52 anni

di Simonetta Ieppariello

Non c’è l’ha fatta Carmine Costabile, il meccanico 52enne originario di Borgo ma da anni residente alla frazione Misciano, morto ieri in ospedale. L'uomo che gestiva nella zona Pip un’avviata officina per mezzi agricoli, la scorsa domenica rimase vittima di un incidente in sella alla sua Suzuki 1.300, sulla statale di Mirabella Eclano. Un dramma senza fine, Carmine per sette giorni è satato ricoverato e , a detta di amici e parenti, pare fosse in netta ripresa. Tutto inutile, ieri il suo cuore si è fermato per sempre.

Carmine insieme ad altri amici motociclisti di Montoro la mattina del 30 settembre si stava recando in alta Irpinia per partecipare ad un raduno, quando per motivi al vaglio degli inquirenti si è scontrato con una macchina in transito. Carmine Costabile per l'impatto perse il controllo della moto cadendo sull'asfalto.

Il 52enne venne subito soccorso dagli amici e anche da un medico di passaggio. Tempestivi arrivarono anche i sanitari del 118 che ne predisposero immediatamente il trasferimento ad Ariano, presso l'ospedale Frangipane. Sul posto la Polizia Municipale di Mirabella Eclano che conduce le indagini.

Le sue condizioni sembravano stabili, ma ieri si è sentito male ha perso i sensi ed è morto. Ora la magistratura ha sequestrato la salma, trasferita nell'obitorio della struttura di via Maddalena in attesa dell’autopsia per capire le cause del decesso. Molti i messaggi di cordoglio arrivati su facebook dagli amici che annotano l'addio al “Gigante buono”.