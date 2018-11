Cervaro, Campobasso: "Le situazioni di criticità ci sono" Sopralluogo del numero uno della Protezione Civile in Campania Claudia Campobasso.

di Gianni Vigoroso

Rischio esondazione del fiume Cervaro Irpinia, stanziati settantamila euro interventi di somma urgenza, nel territorio Savignano Greci Scalo. Sopralluogo stamane nella Valle del Cervaro, del numero uno della Protezione Civile in Campania Claudia Campobasso.

Il punto della situazione nelle parole di Campobasso.

"C'è stata una vera e propria sinergia tra i due geni civili di Avellino e Ariano Irpino, diversi sopralluoghi congiunti che ci hanno permesso di avere un quadro preciso della situazione. Le situazioni di criticità ci sono realmente anche alla luce delle ultime abbondanti precipitazioni. Abbiamo disposto già un intervento in somma urgenza, nei prossimi giorni avvieremo i lavori non appena si abbasserà il livello dell'acqua e l'impresa quindi potrà operare in sicurezza."

L'intervento:

L'intervento riguarda in particolare le campate laterali del fiume al momento, come segnalato da Antonio Membrino, autore dell'esposto, ostruite. Tratto più critico, in quanto a ridosso di alcune abitazioni. Si procederà poi anche più a monte alla confluenza dell'altro corso d'acqua che confluisce nel Cervaro.

Presente sul posto il sindaco di Savignano Irpino Fabio Della Marra insieme al primo cittadino di Montaguto Marcello Zecchino.

""Già da qualche settimana prima della recente segnalazione come Comune ci siamo attivati per effettuare un'attività di monitoraggio dei corsi d'acqua. Abbiamo a monte una situazione molto difficile che in futuro potrebbe creare in caso di esondazione seri problemi. Nel 2006 grazie ad un finanziamento Por abbiamo eseguito alcuni lavori e cercato sempre nel rispetto dell'ambiente di evitare che la vegetazione fiorisse, creando ostacoli. Ma è sempre poca cosa, rispetto all'accumulo di terreni che vengono poi portati via dalla forza dell'acqua."

Antonio Membrino, autore dell'esposto dossier sul fiume Cervaro che ha suscitato l'attenzione delle istituzioni anche nella vicina Puglia.

"Non la ritengo una vittoria personale la mia. E' solo una questione di sensibilità che ogni cittadino dovrebbe avere. Va riconosciuto alla Protezione Civile, l'impegno di aver agito tempestivamente. Vedere la presenza qui a Savignano del dirigente Campobasso in prima persona, insieme ai suoi uomini, è davvero molto significativo. Un interessamento, verso una problematica, molto molto seria."