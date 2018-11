50 anni di storia dell'U.S Pratola Serra in un almanacco Domenica 2 dicembre la presentazione

Domenica 2 dicembre 2018 alle ore 18:00, presso l'Auditorium Giovanni Paolo II (Ex Eca), si svolgerà la cerimonia di presentazione e la consegna dell'Almanacco illustrato della storia dei 50 anni dell'U.S. Pratola Serra, curato di Vincenzo Galdo e patrocinato dall'Amministrazione Comunale di Pratola Serra con deliberazione di Giunta Comunale n. 24 del 20/02/2017.

Vincenzo Galdo, storico presidente della squadra di calcio, ha voluto raccogliere fotografie, cartellini, ricordi, momenti di premiazioni e articoli di stampa dell’U.S. Pratola Serra, permettendo alla comunità calcistica e non di Pratola di rivedersi e di riconoscersi attraverso le pagine di un vero e proprio Almanacco illustrato della squadra, con i tanti giocatori che hanno fatto la storia del calcio pratolano.

“Rivedersi e riconoscersi in quelle fotografie, in momenti in cui la passione per il calcio era fortemente sentita e seguita, sarà sicuramente emozionante per tutti i pratolani”, commenta il Sindaco di Pratola Serra, Emanuele Aufiero.

“Un ringraziamento a Galdo che ha lavorato per anni alla cura di questo Almanacco, che farà rivivere una passione che ritrova le nostre radici. Nonostante le difficoltà economiche del periodo, lo sport era un punto fermo, un momento di aggregazione, crescita e svago”.

I cittadini, e soprattutto i calciatori che hanno indossato la maglia dell’U.S. Pratola Serra, i dirigenti e i tifosi che l'hanno sostenuta, sono invitati a partecipare.

Redazione Av