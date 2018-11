Un sistema di reti per rompere la "rete del silenzio" Un evento di riflessione e condivisione sulla violenza contro le donne

In occasione della campagna promossa dal segretario generale delle Nazioni Unite, finalizzata al contrasto dei comportamenti violenti sulle donne, Univerest organizza oggi 30 Novembre 2018 alle ore 18.00, un evento di riflessione e condivisione attraverso un percorso inter culturale tra musica, poesia, teatro ed arte, al fine di aumentare la consapevolezza nelle varie comunità.

L’evento completa una serie di attività di sensibilizzazione proiettate in una visione internazionale attraverso una campagna sia on-line che territoriale.

Ecco il programma dell’evento:

L’amore tossico: da Shakespeare agli U2. La violenza psicologica e la manipolazione emotiva a cura di Marion Santorelli docente di lingue e letterature straniere.



La violenza di genere e il gap culturale a cura di Filomena Guarino docente di lingue e Collaboratrice Interculturale



Il ruolo dell’assistenza socio-sanitaria come azione di primo-intervento a cura di Angela Santosuosso

Volontaria della Misericordia di Mirabella



Un sistema di reti per rompere la “rete del silenzio”. Le istituzioni come luogo di in-formazione a cura di Giuseppina Meola assessore alla cultura presso il Comune di Montemiletto.

Performance musicale a chitarra a cura di Daniele Catullo e Paola Guarino. Interpretazione e commento di alcuni testi letterari e musicali da parte degli allievi di Univerest. Performance teatrale “Pericolosamente” - Atto Unico di Edoardo Filippo a cura della “Compagnia Teatro Eclano”.

Gianni Vigoroso