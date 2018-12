Attivato l’impianto di raccolta differenziata a premi In Alta Irpinia a Sant'Angelo dei Lombardi

Con l’impegno di tutta l’amministrazione comunale di Sant'Angelo dei Lombardi, è stato attivato l’impianto di stoccaggio dei rifiuti Ecobox. Una iniziativa che è stata realizzata per sensibilizzare e incentivare la raccolta differenziata intelligente.

L’utilizzo è molto semplice: inserendo bottiglie di plastica, lattine, lampadine, piccoli elettrodomestici e apparecchiature elettriche si riceveranno in cambio eco-punti per ottenere utili regali.

La cerimonia di inaugurazione è avvenuta alla presenza degli amministratori comunali e degli alunni delle scuole primarie e secondarie di Sant’Angelo dei Lombardi, accompagnati dal Preside e dagli insegnati.

La presenza delle scuole rappresenta l’inizio di una nuova stagione che porterà l’amministrazione comunale nelle scuole con un unico obiettivo: realizzare un progetto condiviso di educazione ambientale sul tema della raccolta differenziata e della riduzione dei rifiuti, così come ci indica oggi sia la Comunità Europea che il Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare. I giovani hanno dimostrato grande interesse, segno che l’educazione ambientale è una tematica importante per la crescita civile in una comunità piccola, complessa ma attenta all’innovazione.

I giovani sono il volano per far nascere e crescere lo spirito giusto per ottenere i risultati importanti e necessari. L’amministrazione punta anche su questo per raggiungere l’obiettivo minimo del 65% della raccolta differenziata nei prossimi due anni.