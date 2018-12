Caso antenna a Pratola Serra, Aufiero: La battaglia continua "Non ci fermeremo, nel rispetto della salubrità dell'ambiente e della salute dei cittadini"

Il Sindaco di Pratola Serra, Emanuele Aufiero, comunica alla cittadinanza che in data 13 dicembre 2018 è stata resa nota la sentenza del tribunale amministrativo regionale della Campania, sezione staccata di Salerno (sezione seconda), su uno dei due ricorsi riguardanti l’antenna di telefonia mobile della Vodafone e dell'Hightel Towers di via Conserva Carlecchie a San Michele di Pratola.

Il Tar ha accolto il ricorso presentato dalla Vodafone, mentre non è stato ancora pubblicato quello presentato dall’altra società. L’Amministrazione Comunale di Pratola Serra è pronta a continuare la sua battaglia, iniziata già qualche anno fa, preannunciando che verrà presentato ricorso al Consiglio di Stato contro la sentenza.

“La battaglia non finisce qui, lotteremo con tutti i mezzi a disposizione per salvaguardare la salute e l’incolumità dei nostri cittadini, verificando la possibilità di mettere in atto altri provvedimenti diretti a scongiurare la messa in funzione dell’antenna”, commenta il Sindaco Emanuele Aufiero. “

Abbiamo letto con rammarico il pensiero espresso dal gruppo consiliare di minoranza e stigmatizziamo il loro comportamento in quanto si esulta di fronte a tale sentenza. In questi casi la sconfitta, come la vittoria, è di tutti poiché c’è di mezzo la salute dei cittadini di Pratola Serra. Come in tutte le occasioni in cui bisogna collaborare per scongiurare decisioni negative che riguardano la collettività, la minoranza punta il dito. Per chi non naviga, è facile indicare la giusta rotta. Non ci fermeremo, nel rispetto della salubrità dell'ambiente e della salute dei cittadini”.