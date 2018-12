Pomeriggio in rosa con Amdos Mercogliano Parola d'ordine prevenzione

Si è tenuta presso il centro sociale Pasquale Campanello a Mercogliano, una giornata di prevenzione in rosa dedicata alle visite senologiche gratuite organizzate dall’Amdos Mercogliano.

Agli ambulatori hanno partecipato Carlo Iannace e Giuseppe Amaturo che hanno visitato le tante donne che si avvicinano e continuano a credere nella prevenzione.

Oltre a ringraziare i medici per la disponibilità e il loro operato, l’Amdos Mercogliano ringrazia l’amministrazione comunale per aver messo a disposizione i locali del centro sociale di Torrette di Mercogliano e i ragazzi del Servizio Civile del comune di Mercogliano per la collaborazione. I ringraziamenti vanno anche ai volontari della Misericordia del Partenio per il trasporto del materiale utile allo svolgimento degli ambulatori, e alle tante persone che hanno aderito alle visite di prevenzione.

L’Amdos Mercogliano ricorda che è possibile seguire gli appuntamenti con la prevenzione sulle pagine Facebook Amdos Campania e Amdos Mercogliano e nell’augurarvi buone feste, invita tutti a regalare la prevenzione a Natale, prenotando un’ecografia o una mammografia per familiari e amici, un dono prezioso che può salvare la vita.