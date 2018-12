"Un pranzo per la ricerca": di scena la solidarietà L'iniziativa nella splendida cornice del palazzo ducale in favore dell'A.P.R.O.

Un'iniziativa che fa bene, alla ricerca e non solo. Capace di coniugare più aspetti in uno: dalla solidarietà alla gastronomia senza dimenticare le bellezze architettoniche e paesaggistiche. Tutto questo è "Un pranzo per la ricerca", promossa da A.P.R.O. (Anatomia patologica per la ricerca oncologica) in programma oggi a San Martino Valle Caudina, nella suggestiva location del palazzo ducale "Pignatelli-Della Leonessa". A presiedere il sodalizio è Renato Franco, professore ordinario all'università Vanvitelli oltre che stimato professionista.

Un percorso che inizia con la visita al palazzo - tra affreschi, arredi d'epoca e l'incantevole giardino con i suoi alberi secolari - per poi arrivare al pranzo nelle maestose sale del palazzo. Al costo di 50 euro si potrà dunque sostenere concretamente una nobile iniziativa e allo stesso tempo calarsi nella meravigliosa realtà del palazzo. Il ricavato sarà interamente devoluto all'associazione A.P.R.O., il cui lavoro è finalizzato a sostenere i progetti di ricerca nel campo oncologico.

