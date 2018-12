Cittadini in campo, a Mercogliano nasce #campoaperto Flash mob in Piazza Municipio

Campoaperto è un gruppo di liberi cittadini mercoglianesi che si sono ritrovati ieri sera in Piazza Municipio a Mercogliano, nella consapevolezza di contribuire fattivamente alla vita sociale della comunità.

Con la motivazione di denunciare all’opinione pubblica la chiusura del cantiere del campo sportivo comunale, fermo da circa venti anni, simbolo di una condizione di privazione di uno spazio comunitario di estrema importanza per i giovani, si parte per affermare altre condizioni di disagio in cui versa Mercogliano.

"Campoaperto non ha santi in paradiso, né padrini politici, uno dei suoiprincipali obiettivi è quello di ricucire il tessuto sociale.

C’è l’esigenza di ritrovareall’interno di un #campoapertoil senso identitarioe tutto ciò che è stato disperso; sentiamo l’urgenza civile di partecipare a un processo costruttivo condiviso. E’ necessario ritrovare la via del dialogo e della partecipazione. #campoaperto è un modo di essere che ci permette di approcciare ogni fatto o evento con mentalità aperta e positiva.Basta lamentarsi.

Il campo, metaforicamente fino ad oggi è rimasto chiuso; noi con il flash mob di questa sera lo riapriamo simbolicamente. Questo è solo un punto di partenza. All’interno di questo spazio si giocherà una partita importante per Mercogliano edil suo futuro. Abbiamo bisogno dei contributi di tutti, senza pregiudizi. Neanche uno di meno. Se hai a cuore il tuo paese, fatti futuro, partecipa. Distribuiremo a tutti i cittadini di Mercogliano un invito, per raccogliere idee, osservazioni, segnalazioni e suggerimenti che favoriscano il cambiamento."